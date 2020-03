"La verdad es complicado porque no quieren terminar el torneo. Tuvimos que jugar con mascarillas y guantes. No queremos que la familia de cada uno tenga este virus, por eso tomamos las precauciones y jugamos así para no perder los puntos. Yo creo que no nos quieren ver campeones, pero bueno, yo lo que hago es jugar y devolverme a la casa, no me expongo mucho", manifestó el futbolista.