“Las finales es lo máximo a lo que uno se puede enfrentar. Me tocó vivir un torneo muy similar al que está pasando en el que terminamos como líderes, arrasamos en el campeonato... Entonces yo puedo saber lo que Joel siente, en aquel momento a mí no se me cumplió salir campeón, pero es algo que espero a él sí se le dé”, recalcó.