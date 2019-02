“En una oportunidad escuché que un país en momentos de crisis saca lo mejor de sí, pero también pareciera que en algunos sale a relucir lo peor y esta situación nos ha colocado en una confrontación entre venezolanos, azuzados por los medios y por la confrontación política cada vez más irreconciliable que llega al odio, al insulto, la ofensa y gracias a Dios no ha pasado de las redes. La violencia física como verbal no conduce a ningún lado y eso se ha dado y me ha impactado”, detalló.