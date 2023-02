Keylor Navas y el Nottingham enfrentan duelo en el que fallar sería un pecado

Keylor Navas ya jugó contra el que muchos consideran el equipo más temido de la Premier League, el Manchester City; sin embargo, ese partido no será tan determinante como el que tendrá este sábado a las 9 a. m. cuando el Nottingham Forest choque de frente con el West Ham United.

En el papel no son dos grandes escuadras como Liverpool, Manchester United, Chelsea o el City, pero por lo que se juegan en Inglaterra ven este partido como uno de los de la fecha.

Esto se debe a que si el Nottingham triunfa dará un fuerte golpe de autoridad en la lucha por mantenerse en la máxima división del fútbol inglés.

El West Ham está en el primer puesto de la zona roja de la tabla, mientras que el Forest está en la posición 14; no obstante, entre ambos clubes solamente hay cinco unidades de diferencia, por lo que si el adversario vence al Nottingham, el plantel de Keylor quedará a tan solo dos puntos de los puestos en los que nadie quiere estar.

Keylor Navas vive en la ciudad cuna de la leyenda que a todos marcó

El partido genera una atención especial, al punto que en la BBC, el exfutbolista británico Chris Sutton dio a conocer que si el West Ham no gana es muy probable que el entrenador David Moyes tenga que dejar su cargo.

“Moyes es en parte víctima de altas expectativas al terminar sétimo la temporada pasada, y espero que gane este juego porque merece mantener su trabajo, pero su equipo definitivamente no está rindiendo bien esta vez después de algunos fichajes costosos el verano pasado. Si West Ham no vence a Nottingham Forest el sábado, me temo que las cosas se pondrán feas y la afición local pedirá que Moyes se vaya”, relató el exfutbolista.

Una pérdida del Nottingham provocaría que el equipo entre en una fase desconfianza que ha evitado desde que Navas llegó al marco.

“Forest está cinco puntos y cinco lugares por encima de los Hammers y está lejos de estar a salvo. También tienen el peor récord fuera de casa en la máxima categoría esta temporada, con una victoria y solo seis puntos en total en 11 partidos”, resumió el exfutbolista.

Para el plantel de Navas es clave sacar un buen resultado en este partido porque luego tendrá otro enfrentamiento contra un equipo envuelto en problemas de descenso: el Everton, y seguidamente se topará con uno de los grandes del campeonato, el Tottenham.

Una de las fortalezas que tendrá el Nottingham es que ya podrá contar con Jesse Lingard, exjugador del Manchester United y seleccionado inglés que fue el refuerzo estrella para esta campaña, no obstante tuvo problemas musculares que lo alejaron de los terrenos de juego.

“Está disponible para enfrentar a su antiguo club después de superar problemas de lesiones, aunque queda por ver si entra en la convocatoria como todos esperan. Steve Cooper (entrenador) ha dicho que no apresurará al atacante a volver a la acción”, se lee en un análisis en el Nottingham Post.

¿Keylor Navas a la banca? Aunque usted no lo crea en Inglaterra también hay debate

El técnico del West Ham, David Moyes, se mostró confiado de sacar un buen resultado ante el Nottingham.

“Es un juego realmente grande. Todos los partidos de la Premier League son grandes y todavía hay mucho por disputar, pero las cosas se están haciendo más grandes porque no hay tantos partidos por jugar como había antes, entonces hay mayor presión”, declaró.

El timonel fue claro en que espera que los aficionados se hagan presentes y metan al equipo en el partido para así conseguir una victoria que reviva todas las esperanzas.