“Creo que Cañizares tiene toda la razón, de hecho en algún momento lo hemos mencionado, la nacionalidad tiene que ver pero no por racismo, ni xenofobia, sino por un tema de tradición. No es lo mismo un arquero alemán que en Europa y a nivel mundial tienen una enorme trayectoria que un tico o nicaragüense, no es porque el tico o nicaragüense sea malo, es por tradición”, acotó Lonis.