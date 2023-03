Keylor Navas tendrá al frente al DT que lo deseó, lo tuvo en el Real Madrid pero lo rotó con Thibaut Courtois

Keylor Navas tendrá el chance de mostrarse este fin de semana ante el entrenador que siempre lo quiso en el nivel élite, también lo pudo dirigir en el Real Madrid, pero en un momento complejo porque llegó Thibaut Courtois; y además se deshizo en elogios hacia él.

El tico y el Nottingham Forest enfrentarán el sábado a las 8 a. m. a los Wolves, plantel dirigido por el estratega español Julen Lopetegui.

Julen en la historia de Keylor ha estado presente en dos capítulos: en 2014, después de que el nacional hizo una Copa del Mundo para recordar en Brasil y el estratega se propuso tenerlo en sus planes, al punto que le exigió como refuerzo para su equipo de aquella época: el Porto de Portugal.

Luego, Lopetegui llegó al banquillo merengue para la temporada 2018 - 2019, no obstante aunque siempre había querido a Keylor en este club, encontró que el Halcón peleaba la titularidad con el recién llegado Thibaut Courtois.

Para Lopetegui, Navas siempre fue un lujo para el Madrid y para Costa Rica, así lo expresó en una entrevista que dio a La Nación en abril del 2019.

“De Keylor, jugador que he tenido la suerte de entrenar, te puedo decir que después del Mundial de Brasil 2014 lo quería para el Porto, antes que nadie. Keylor es alguien por el que Costa Rica debe estar orgullosa, porque es un arquero de talla mundial, es uno de los mejores profesionales que he tenido en mi carrera, es un jugador que me ha dado gusto entrenar, es hiper competitivo, profesional y un gran compañero”, aseguró el DT.

El timonel quedó tan admirado de lo que Keylor demostró que lo colocó entre los guardavallas históricos de la institución, al lado de figuras como Iker Castillas, por ejemplo.

“Yo creo que Keylor es de los porteros que te ganan partidos, él te gana en situaciones claves de desarrollo de máxima exigencia. Él ha querido mejorar, implementar su presencia en el juego activo del equipo, el Real Madrid como equipo grande debe tener porteros que sean tremendamente activos con su línea defensiva, que manejen bien los espacios, él lo hace, es muy inteligente en ese espacio. Él no ha dejado de progresar en aspectos claves como el juego aéreo o el manejo del juego de pies, por supuesto que una de sus condiciones más brillantes es el uno contra uno, también su agilidad y practicidad porque como te digo, él en momentos claves siempre está”, describió.

En cuanto al duelo y lo que significa a nivel competitivo, el cotejo podría alejarlos al menos un poco de la zona de descenso e involucrar al rival de turno en esa lucha.

El Nottingham tiene 26 unidades y ocupa la posición 16 de la clasificación, mientras que los Wolves están en la posición 13 con solo un punto más que el Forest.

El enfrentamiento también es uno de los más esperados de Concacaf, porque será el choque entre el portero más destacado, Keylor, y uno de los delanteros más seguidos, el mexicano Raúl Jiménez.

En la presente temporada Jiménez por lesiones y demás no se ha podido consolidar como titular y todavía no celebra una diana, empero es de esos ‘matadores’ que en cualquier momento explota.

El Forest no puede fallar en esta ocasión, porque el fin de semana entrante se las verá con el Leeds United, otro equipo que está en la lucha por no caer en la parte baja de la clasificación general.