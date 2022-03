Keylor Navas se juega su futuro ante el Real Madrid

Keylor Navas atrapa un balón en la práctica del PSG en el estadio Santiago Bernabéu. (GABRIEL BOUYS/AFP)

Keylor Navas y el PSG tendrán este miércoles a las 2 p. m. una prueba de fuego.

El conjunto del arquero costarricense enfrentará al Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, con la ventaja 1 a 0 en el marcador.

Sin embargo, este partido parece que tiene los tintes de determinante no solo para el París, sino para el guardavallas nacional, quien se perfila como titular luego de ser el que jugó el último encuentro del campeonato local.

Keylor será noticia tanto si juega como si no juega, porque si el centroamericano es enviado al banquillo por parte de Mauricio Pochettino, esto será la confirmación de que el argentino se declina por Gianluigi Donnarumma en los partidos importante, porque el italiano fue el encargado de defender el marco en la ida de la serie.

Por otra parte si Navas juega, es claro que el mundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018 no tendrá derecho a fallar debido a que tanto él como Donnarumma están jugando con la presión al máximo en la lucha por no ceder el puesto.

De hecho, una gran actuación de Navas atizaría la discusión para el cierre de temporada, sobre todo porque todavía no hay claridad de qué sucederá la próxima campaña cuando a Keylor todavía le reste un año de contrato y Donnarumma apenas curse su segunda campaña.

El partido tiene todo para ser un duelo de trabajo fuerte para el arquero parisino, sobre todo porque el Real Madrid buscará desde el primer minuto el gol que le dé la igualdad y que encamine la remontada.

“El mejor Real Madrid puede competir con el mejor PSG, hemos visto al mejor PSG en el partido de ida y mañana vamos a ver al mejor Real Madrid. Karim está bien, ha vuelto a ser el Karim que ha sido antes de la lesión que ha tenido”, expresó Carlo Ancelotti, estratega del Real.

El entrenador blanco enfatizó en que la versión que se vio del Real Madrid en la ida no fue la que ellos han trabajado, por lo que espera un cambio drástico para este partido.

“No fuimos capaces de jugar lo que habíamos planteado, lo que más sufrimos fue su presión arriba. No fuimos capaces desde la salida de encontrar buenas oportunidades para atacar, esto es lo que ha pasado. Defensivamente el bloque bajo salió bien, con lo mal que lo hicimos encajamos el gol en el último minuto. Es importante hacerlo mejor”, resaltó.

Del lado del PSG son conscientes que el enfrentamiento tendrá periodos de sufrimiento, pero apuestan por su ofensiva de lujo para matar en los primeros minutos la serie.

“El fútbol es un juego que se gana y se pierde, nosotros somos competidores, siempre pensamos en lo positivo antes de un partido, no nos cabe en la cabeza más que pensar en situaciones positivas. Si mañana no ganamos no habrá otro partido de Champions, eso lo sabemos”, dijo Mauricio Pochettino, técnico parisino.

Pochettino sí tuvo palabras para sus dos guardavallas e insistió que él sabe que cuando da una alineación siempre uno de los dos termina decepcionado.

“Tengo paciencia con todos ustedes, con los medios, con todos, tengo meses explicando lo mismo, tengo la suerte de tener dos grandes porteros y a la hora de gestionar tiene que jugar uno. Cualquiera que sea el portero habrá alguien decepcionado”.

Pochettino aprovechó para descartar una posible baja de Mbappé, quien sufrió un fuerte golpe en la práctica del lunes.

“Vive en una convulsión intensa y exagerada. Tenemos tranquilidad absoluta, está bien. En el momento del golpe gritó de dolor y tenía dolor. A las dos horas podía caminar tranquilo”, finalizó.