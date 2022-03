Keylor Navas sale ileso en noche de terror del PSG

Gianluigi Donnarumma despeja una pelota aérea en un ataque del Real Madrid. (GABRIEL BOUYS/AFP)

El París Saint Germain vivió una noche de terror en Madrid. El cuadro francés perdió 3 a 1 con el Real Madrid y quedó fuera de la Liga de Campeones de Europa, en los octavos de final.

El plantel en el que milita Keylor Navas tuvo una pesadilla, porque tenía todo para clasificar a la siguiente fase y dejar al Madrid, de hecho el primer gol de este partido de vuelta lo marcó Mbappé para poner el 2 a 0 en el global, pero al final eso sirvió de poco.

El portero titular del compromiso fue Gianluigi Donnarumma, uno de los fichajes estrellas de la actual temporada. El duelo de la portería ya se había calentado desde el día anterior, cuando el técnico Mauricio Pochettino aceptó en la conferencia de prensa que quien no jugara quedaría decepcionado.

Lo que nunca imaginó Pochettino es que su elección tendría una noche compleja, sobre todo por un error grueso en un control de pelota con los pies que terminó dándole el gol de la resurrección al Madrid.

Gigio después de esa jugada lució inseguro, su defensiva también y los yerros aparecieron por doquier. Marquinhos entregó la siguiente diana y el Madrid terminó ‘bailando’ al equipo de Messi, Neymar y Mbappé.

Pero el partido, pese a lo que complejo que fue para el París, para Keylor Navas tuvo un tinte distinto.

El costarricense vivió un calentamiento lleno de aplausos de parte de su antigua afición, los madridistas lo impulsaron desde las gradas como si fuera uno más. Luego cuando el Madrid anotó por el error de Donnarumma todo el estadio coreó el apellido de Keylor, parecía que era un jugador más del Real.

Otro punto que demuestra que Keylor salió con algo más que el resto de sus compañeros fueron las evaluaciones de la prensa internacional. Por ejemplo, diario Marca destacó que el tico es un amuleto en Champions y Pochettino decidió prescindir de él.

[ No es mentira: técnico del PSG defiende horror de Donnarumma y lo califica de ‘injusticia’ ]

“Si algo se le puede reconocer al histórico portero costarricense es que la Champions League se convirtió en un torneo en el que lo daba todo y para muestra quedan las tres orejonas en su palmarés”, se lee en una nota.

Con una temporada encaminada en la Liga, la Champions era el gran objetivo del PSG y por esto decidieron contratar a Messi y Donnarumma; al final se fracasó.

Ahora en el París se espera una nueva revolución que irá desde el banquillo hasta la planilla, porque la obsesión de los cataríes vuelve a quedarse lejanada: la Orejona. De esta forma todo vuelve a estar en el aire y bien Navas podría volver a obtener el protagonismo que perdió.

Para Mauricio Pochettino el cuarteto arbitral es el gran responsable de que su plantel no clasificara y defendió a Donnarumma.

“No es un error porque es falta clara. He visto las imágenes entre 30 y 40 veces, con todas las cámaras. No es un error del portero, es falta. Los pequeños detalles cuentan y el VAR no ha visto una falta determinante. Es un factor determinante que influyó en el ánimo de los dos equipos y del estadio. Teníamos el control del juego y las ocasiones”, aseguró.

Luego de la eliminación se ha dado un caos para el PSG, sobre todo porque Nasser al Khelaifi, presidente parisino, se fue con fuertes reclamos a los árbitros, mientras que otros medios han dado a conocer una fuerte discusión entre Neymar y Donnarumma, reclamándose diferentes acciones del compromiso.

El PSG está que arde y aunque la noche fue mala para todos... Keylor Navas terminó aplaudido por el Bernabéu y ganando opiniones positivas sin jugar.