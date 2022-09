Keylor Navas queda en el segundo plano para el técnico del París Saint Germain

Keylor Navas todavía no ha jugado de forma oficial en la presente temporada. (PSG)

A inicios de julio de 2022, el DT Christophe Galtier tomó las riendas del París Saint Germain. Es decir hace dos meses, y uno de los discursos que el estratega no ha cambiado es el manejo de su arco. Galtier ha sido claro sobre el papel que juegan Gianluigi Donnarumma y Keylor Navas.

Para Galtier no existe la posibilidad de la rotación; de hecho fue enfático en que el guardavallas titular es Donnarumma, mientras que Keylor es su número ‘2′.

Este viernes la versión del timonel redundó en que Navas jugará de vez en cuando, pero el titular es Gigio.

“Esto no cambia mi decisión de jerarquía, con Gianluigi como número uno y Keylor como número dos. Ahora que el mercado de verano terminó, no me prohíbo tener una reflexión, para saber si Keylor, como todo número dos debe jugar algunas veces”, afirmó.

Pero esta apuesta de confianza por Donnarumma y el claro mensaje para Keylor solo ha sido parte de muchas ocasiones en las que el estratega ha buscado desde las mesas de conferencia de prensa zanjar la polémica de su arco para no exponer a sus futbolistas a una presión innecesaria.

El 23 de julio fue la primera vez que Galtier fue contundente con Navas.

“Sé que Keylor Navas está muy frustrado por la situación, pero confío en él como nuestro segundo portero”, pronunció.

Luego el discurso ha sido repetido al menos cuatro veces, siendo la penúltima la que tuvo un mensaje más fuerte para Keylor, cuando a falta de 15 días para que cerrara el mercado, la cabeza del camerino parisino reveló que Navas no había aceptado ser el segundo abordo.

“Nosotros respetamos a Keylor Navas, él no quiere ser el segundo portero, es normal. Me han dicho que ahora hay clubes interesados en él”, afirmó.

En la conferencia poscierre de mercado de fichajes, Christophe volvió a insistir en el papel secundario del nacional al que le dio esperanza de jugar algunos minutos, pero no hacer una rotación como la que se dio hace una campaña cuando Mauricio Pochettino decidió utilizar a Donnarumma y el Halcón.

En París ya adelantaron que la presencia de los dos guardavallas generará presión y tensión, porque Donnarumma tendrá cada juego que pase la presencia de un arquero top en la suplencia.