Keylor Navas mantiene titularidad con PSG luego de sus polémicas declaraciones

Empate 0 a 0 en los primeros 20 minutos

El París Saint Germain intentó en los primeros 20 minutos abrir el marcador gracias a combinaciones de su tridente de ataque: Mbappé, Neymar y Messi.

Al final los intentos no pasaron de buenas maniobras que supo controlar la defensiva del Lens.

El juego fue tranquilo para Keylor Navas.

Keylor Navas titular; Gianluigi Donnarumma suplente

Apenas el París Saint Germain entregó la alineación se despejó la gran duda: Keylor Navas se mantiene en el once estelar de Mauricio Pochettino. El PSG juega hoy contra Lens en el Parque de los Príncipes. La aparición del costarricense se da luego de sus polémicas declaraciones, a mitad de semana, cuando dijo que se lleva bien con Gianluigi Donnarumma, pero es muy difícil que él se quede ahí, de mantenerse el sistema de rotaciones en el arco.

De hecho, por esa situación, la prensa francesa pone a Navas con un pie afuera del cuadro parisino y el propio Pochettino tuvo una conversación clara y directa con el Halcón.

Keylor Navas atajó el miércoles pasado después de la lesión que sufrió con la Selección de Costa Rica y este sábado repite en la estelaridad. (LOIC VENANCE/AFP)

“¿Si me quiero quedar? Hay que estudiar muchas cosas. Al final tengo muy buena relación con Gigio (Donnarumma), no hay ningún problema con él. Por supuesto, quiero jugar todos los partidos. Al final, si es una situación como la de este año, será complicado. Veremos qué pasará en el futuro. Mi familia es feliz aquí, yo soy feliz en París, todos me tratan bien. Veremos qué pasa, tiene que cambiar de una forma u otra”, fueron las polémicas palabras emitidas por Navas el miércoles pasado.

En este juego, el PSG se apresta para conquistar el título de liga y también es un partido que marca el regreso de Lionel Messi.

La alineación de los parisinos contra Lens está conformada por Keylor Navas, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes, Gueye, Verratti, Hakimi, Neymar, Mbappé y Messi.