Keylor Navas gana otra partida a Gianluigi Donnarumma

Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma juegan fecha a fecha una partida aparte por adueñarse del arco del Paris Saint Germain. Hasta ahora, el costarricense lleva la ventaja y le ganó los últimos dos duelos.

Navas (34 años) es titular este domingo ante el Reims, en la jornada cuatro de la Ligue 1 de Francia, mientras que Donnarumma (22) tendrá que esperar de nuevo desde el banquillo. Este compromiso no es uno cualquiera para el PSG, ya que por primera vez Lionel Messi está entre los suplentes y podría debutar, tras su convulsa salida del Barcelona.

El técnico Mauricio Pochettino sigue confiando en el meta nacional, pese a la presión que vive luego del fichaje de quien fuera designado el mejor jugador de la última Eurocopa, en el certamen en el que Italia levantó el título.

Más allá de esto, el tico fue estelar en los primeros cuatro partidos de los parisinos en la temporada (tres de liga y uno de la Supercopa gala). Incluso, en el compromiso de la fecha anterior Gianluigi estuvo habilitado por primera vez, sin embargo, no tuvo acción y fue un espectador más en el gane de los de la capital francesa 4 a 2, como visitantes ante el Brest.

Con el costarricense como estelar los dirigidos por Pochettino recibieron seis goles en contra en lo que va de la campaña (cuatro duelos). Salvo la derrota frente al Lille en la copa, las restantes tres participaciones las saldaron con victoria, por lo que van con marca perfecta en el inicio del torneo.

El costarricense Keylor Navas (izquierda) vive una temporada con mucha competencia en el PSG, desde la llegada de Gianluigi Donnarumma (derecha). Fotografía: Bertrand GUAY / AFP. (BERTRAND GUAY/AFP)

El Halcón acumuló 10 tapadas en estas presentaciones y se ha mantenido en su nivel acostumbrado. El nacional solamente pide competir y así lo dejó en claro en una entrevista durante la semana con el periodista Yashin Quesada, en Radio Columbia.

“La gente cree que no tengo competencia. Siempre hay otro portero que quiere jugar y siempre va a ser así. Lo único que siempre pido es que me dejen competir. Me siento bien y me estoy esforzando muchísimo, trabajando día a día. Todos queremos jugar todos los partidos y yo no soy una excepción. Nunca me han regalado nada y sólo quiero competir para sacar el 100% de nosotros”, dijo el meta.

Keylor es uno de esos afortunados del fútbol que puede decir con propiedad que ha compartido en cancha con dos de los mejores jugadores de la historia: Cristiano Ronaldo y Messi.

Es más, este domingo el argentino está en el banquillo y todo hace indicar que tendrá minutos. El cancerbero también tuvo palabras de admiración para su nuevo compañero.

“Leo es una gran persona. Le conocía de las veces que habíamos jugado en contra pero ahora que compartimos tiempo es súper bonito porque veo que es alguien humilde, sencillo y trabajador. Tiene un don que Dios le dio diferente a todos los demás, pero en los entrenamientos trabaja mucho y eso nos motiva muchísimo”, agregó en la conversación con Quesada.