“Muchos errores que cometimos jóvenes y se siguen haciendo es que creen que el fútbol los va a esperar y hoy en día el fútbol es muy lindo, es todo lo que quieran pero no espera a nadie. Lamentablemente las oportunidades llegan y hay que aprovecharlas. Saber que uno dice: ‘bueno estoy joven puedo comer todo lo que quiera y no me voy a engordar... Bueno jóvenes comíamos muchas cosas y no engordamos’. Pero uno debe hacerse una buena rutina deportiva para que cuando eso le afecte un poco se dé cuenta que no es momento de comer hamburguesas. Hay cosas que el fútbol no perdona y hay que tener buena educación deportiva”, sentenció.