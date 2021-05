Gracias a Dios estoy muy tranquilo, quiero aprovechar las oportunidades cuando llegan. El fútbol es lo que me gusta, es mi pasión y siempre me voy a esforzar para hacer las cosas bien. Yo quiero estar en el Madrid muchos años, pero la única forma de lograrlo es trabajando, y pidiéndole a Dios que me ayude a tener salud. El Real es un club que pide resultados.