El costarricense profundizó y añadió: “Lo de justicia o no, no se sabe. Estoy contento cuando juego y cuando no juego es normal que no esté feliz. No por nada, ni estoy enfadado con nadie. Un futbolista siempre quiere jugar. Estaba acostumbrado a otra cosa, pero faltan muchos partidos. Siempre tengo la misma ilusión por jugar más”.