Keylor Navas ante una final: los números que juegan a favor y en contra del arquero tico

Si Keylor Navas quería sentir de nuevo la adrenalina y la presión que solo se experimentan en momentos extremos, el Nottingham Forest le da todo esto y más. Y es que el nuevo club del tico vive un apremio constante por salvar la categoría y aunque sus finales no son por títulos, valen igual o más. El próximo domingo tendrán otro duelo a morir o matar, ante el Everton, a partir de las 8 a. m.

El tico Keylor Navas acumula cuatro partidos como titular con el Nottingham Forest de la Premier League de Inglaterra y este domingo disputará un duelo clave. (Nottingham Forest)

Antes de entrar a los números que favorecen y complican a Navas, hay que tener claro que el Forest ocupa el puesto 13 de 20, con 25 puntos en 24 partidos. Parecería que está lejos del sótano, pero recordemos que en la Premier League descienden tres y precisamente el Everton ocupa el lugar 18, con 21 puntos en 25 presentaciones. Es decir, la distancia entre estos dos planteles es de solo cuatro unidades.

Ahora sí, no hay duda que el encuentro en el estadio The City Ground en Nottingham, es crucial y puede catapultar a Keylor y sus compañeros o meternos en un verdadero problema. No obstante, a diferencia de otros encuentros, como contra el Manchester City o el Chelsea, en el que hay un favoritismo marcado para el oponente, en este hay cifras que benefician al Halcón y los suyos.

Serán números, pero juegan y a favor del nacional están que: el Everton es el peor ataque de la Premier, con apenas 17 anotaciones en 25 partidos. Incluso, los máximos goleadores de los Toffees solo tienen tres tantos cada uno en la temporada, Anthony Gordon y Demarai Gray. Luego de dejar en cero a un Erling Haaland del City, quien registra 27 festejos solo él, la tarea en el papel es menos compleja para Keylor.

Así mismo, el Nottingham acumula ocho juegos al hilo sin caer ante su afición en el certamen inglés (cuatro victorias y cuatro empates). Entre esta racha destacan los ganes frente al Liverpool o al mismo Leeds, este último ya con el costarricense en el arco.

Y es que también hay que resaltar por aparte lo del arquero tico, quien acumula 13 en sus cuatro partidos: dos ante el West Ham, cinco frente a los Citizens, otras dos contra el Fulham y cuatro en el debut con el Leeds.

Un poco de ayuda la defensa y el ataque

Obviamente no todo es favorable para el Nottingham Forest y Keylor Navas. Si bien, el nacional apenas tiene cuatro partidos, su club es el segundo con más goles en contra en toda la Premier League, con 42 tantos recibidos en 24 encuentros.

Por más que Keylor destaca con su labor, en los cuatro duelos que disputó encajó siete tantos. El Halcón necesita de la ayuda de su defensa y que se terminen los errores o las desconcentraciones.

Claro, también es fundamental que en ataque den una mano y es que la ofensiva es la segunda con menos festejos, con 18, y solo por detrás de la del Everton. El entrenador Steve Cooper recalcó que si quieren seguir en la Premier, es vital mejorar esto.

“Quieres estar aquí jugando en la Premier League, jugando por algo y queremos jugar con la expectativa de hacerlo bien y tener éxito, queremos que los jugadores tengan la mentalidad de que pueden lograr cosas buenas. Estamos enfocados en nosotros mismos, por supuesto, debes mirar a cualquier oponente, ver dónde crees que puedes tener éxito en el juego y de qué debes tener cuidado y estamos ansiosos por hacerlo”, señaló Cooper.