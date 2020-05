“Ese día entrenamos, luego cada uno iba pasando al camerino porque había una famosa lista completada por nosotros mismos con el grupo que llevaría cada uno, como media hora después nos reunieron y ahí mencionaron que Carlos Hernández y yo no viajábamos. Yo solo lloré y lloré, Yeltsin Tejeda estaba a la par mía y me daba palabras, pero uno no quiere escuchar a nadie, yo solo me quedé callado, me levanté y me fui a la habitación. Llamé a Priscilla y le dije ‘estoy fuera’”, explicó.