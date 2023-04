Jonathan Moya es detenido por manejar ebrio en Corea del Sur

El delantero costarricense Jonathan Moya fue sorprendido por las autoridades en Corea del Sur conduciendo en estado de ebriedad.

Según informó el equipo, FC Anyang, en redes sociales, ‘se aplicarán los procedimientos disciplinarios y la federación de fútbol del país ya fue informada’

“FC Anyang siente una profunda responsabilidad por este tema. Haremos lo posible para que estos incidentes se repitan. Una vez más, nos disculpamos de manera sincera por causar este incidente tan desalentador a los ciudadanos de Anyan y sus seguidores”, explicó el club sobre el hecho.

Por su parte, el delantero costarricense reconoció que fue su error y pidió las disculpas del caso.

“Reconozco que tomé una mala decisión y me avergüenzo de ello. Es todo culpa mía y aceptaré las consecuencias que esto conlleve. He recibido mucho apoyo durante estos años en Corea y lamento la decepción que les he causado a todos”, escribió el tico en sus redes sociales.

El atacante tiene una buena presentación en el terreno de juego desde que llegó al club asiático en el 2021. Moya es la principal figura del equipo.