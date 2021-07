“Estoy con mucha alegría, siempre que llegaba a Monterrey me sentía como en Europa. Queriendo y no queriendo uno llama las cosas, porque yo siempre dije: ‘Qué lindo sería jugar aquí’. De hecho, en la última Liga de Naciones estuve hablando con Héctor Moreno que se me acercó y me dijo: ‘Vamos a ser colegas’. Entonces yo le dije: ¿Por qué vas para León? y él me dijo: ‘No, voy para Monterrey’... Entonces le dije: ‘Lléveme’ y él me dijo: ‘Vamos’. Lo que es la vida...”, describió Cambpell.