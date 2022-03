Joel Campbell llegará totalmente ‘loco’ para el momento en que Costa Rica más lo necesita

Joel Campbell celebró su anotación frente a Juárez. (JULIO CESAR AGUILAR/AFP)

Joel Campbell está encendido; el delantero costarricense anda de amorío con el gol y en un nivel de locura, al punto que ha sido considerado el mejor futbolista de Monterrey en las últimas tres jornadas.

El nacional vive momentos dulces con su club y la motivación está al máximo. Joel consiguió esta buena racha en un lapso trascendental, ya que le hará frente a los tres juegos eliminatorios definitorios de la Sele con las buenas actuaciones como antesala.

Campbell suma tres encuentros seguidos marcando goles, además de que genera muy buenos comentarios por su desequilibrio y acciones de peligro. Joel le anotó a Juárez, Mazatlán y América; duelos en los que el plantel de Rayados triunfó.

“Contento porque estamos sumando de tres. Me siento bien, tranquilo, es un trabajo de equipo y hay que seguir entrenando humildemente como lo hemos hecho. Los resultados positivos hacen que la gente esté contenta y feliz, eso es importante para nosotros como jugadores”, afirmó luego del último enfrentamiento frente a Juárez.

Joel ha sido pieza clave de Costa Rica en el camino a Catar 2022.

El artillero suma 762 minutos jugados en la eliminatoria y además tiene un gol y varias actuaciones destacadas como la que tuvo en la última fecha contra México y Jamaica.

El mundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018 ha sido reconocido por sus propios compañeros de Selección Nacional como uno de los puntos altos del plantel.

“Seguramente solo usted lo ve, porque los demás no ven eso. Si hay que criticar todo bien, yo siempre las he aceptado. Pero si usted me dice que estos cuatro jugadores (Celso Borges, Bryan Ruiz, Keylor Navas y Joel Campbell) cuando juegan nos tienen con vida es por algo, y ojo no es que los demás no... Hay un trabajo colectivo y figuras individuales están apareciendo en momentos claves, estos cuatro hemos aparecido”, dijo Bryan Ruiz recientemente en entrevista con La Nación.

El exjugador del Arsenal de Inglaterra acostumbra a hacer eco de una frase que le hicieron: ‘Joel vuélvase loco’. El delantero parece que tiene ansias de llegar encendido para pelear con todo el boleto a Catar 2022, sin derecho a fallar frente a Canadá, El Salvador y Estados Unidos.