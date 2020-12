Yo siempre quiero lo mejor para mí. Me acuerdo cuando usted me preguntó si venir a México era un retroceso... Yo le dije que no, porque jugar en México no es fácil. Dos años después el tiempo me da la razón: ‘soy campeón en México’ y eso no ha sido fácil. Yo siempre me exijo al máximo, llegué a México a hacer las cosas bien.