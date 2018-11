“Yo lo que intento siempre es dar mi máximo esfuerzo, tratar de aconsejar y ayudar a los jóvenes y hacer mi papel, por las cosas que he logrado en la Selección me tienen respeto, me escuchan, eso me lo he ganado, yo intento aportar para bien y para que el jugador que llegue se sienta cómodo y en familia, yo ayudo en todo lo que pueda adentro y afuera”, finalizó.