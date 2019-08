Yo no pierdo el tiempo, maestro, yo creo que dar explicaciones no me parece sensato. A los que no les gusta mi trabajo, no los voy a convencer y los que me apoyan no necesitan la explicación; yo solo hago lo mío, antes o ahora no me considero un mejor entrenador. Las situaciones personales pasaron y lo que no me mató me hizo más fuerte. Me considero un entrenador profesional, honesto, bueno o malo, peor o mejor, eso depende de la óptica de cada uno. Sí me considero una mejor persona hoy, sí siento que de repente la gente note cambios o que Jicaral juega bien, pero mi filosofía ha sido la misma donde sea: Saprissa, Blooming, Cartaginés, Pérez Zeledón y en Puerto Rico.