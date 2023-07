Jeaustin Campos no le teme al ‘protagonismo’ herediano por su extraordinaria planilla

Jeaustin Campos no le huye al papel de protagonista que se le da al Herediano por los fichajes que hicieron, de hecho en buena lead asegura que les encanta ese mote, tanto a él como a sus jugadores.

También explicó en entrevista con La Nación que él cataloga desde el punto de vista deportivo como muy bueno el regreso de jugadores como Joel Campbell, entre otros; no obstante dio a conocer que siempre queda la preocupación que se pueda dar una inflación del mercado tico.

Por último, el estratega dio a conocer que ve muy parejos a Alajuelense y Saprissa, aunque ahora el Herediano con los fichajes puede meterse entre ellos a pelear de tú a tú.

-¿Cuál es la expectativa que tiene del torneo venidero? Copiado!

-Hay jugadores de mucho peso, se ha renovado la planilla para bien, yo sé que ahora tendremos un perfil diferente de equipo. Ahora crecen las expectativas y nos ilusionamos. Sí tenemos buenos jugadores, pero vienen con alguna inactividad de cinco a seis meses, ahora la labor es darles forma y formar un equipo.

-¿Le hacía falta calidad a la planilla del Herediano? Copiado!

-No sé, no podría asegurar si la vieja es mejor o peor, pero sí ahora tenemos otro perfil de futbolista con experiencia, con intensidad, con bagaje, gente que sabe tomar decisiones en momento difíciles. Es un poco diferente en la parte de la intensidad, en el trabajo de presión, ahora podemos llevar el equipo con más dinámica. Yo siento que ahí este perfil nos cae muy bien.

-Hay mucha ilusión con los regresos de Elías Aguilar y Allan Cruz. Copiado!

-El caso de Elías desde el torneo anterior estaba entrenando con nosotros, está en buena forma. La experiencia que nos da en el último cuarto siento que será importante. Allan nos ayudará muchísimo, son futbolistas con buena dinámica y buen pie y la toma de decisiones en el último cuarto estará muy buena y con mucha competencia.

-De los adversarios fuertes, Saprissa y Alajuelense, ¿cuál ve más fuerte? Copiado!

-Yo veo que está muy parejo todo. Tomamos el torneo anterior y todo fue muy parejo, y nosotros sí queremos emparejar porque yo lo dije que el equipo no estaba para competir en la manera que estaban Alajuelense y Saprissa, ahora queremos equiparar y llevar a un mismo nivel. Yo lo veo muy parejo a Saprissa y Alajuela.

-¿Hay una obligación por campeonizar con ese plantel? Copiado!

-En realidad independientemente del equipo siempre Herediano tiene que estar peleando todos los campeonatos y siendo competitivo. Entonces presión pues siempre se dará y sino la inventamos nosotros. Ojalá este tipo de competencias y la mentalidad que llevamos dé sus frutos y podamos tener una satisfacción este semestre porque son varios torneos y partidos en los que vamos a estar disputando cosas.

-¿Cómo lidiar con ese favoritismo por los jugadores que contrataron? Copiado!

-En realidad en el día a día, tenemos que estar trabajando, darle al entrenamiento hasta que duela, con la humildad y la convicción de siempre. Ahora, que no se malinterprete, lo digo de buena forma: si hay que asumir un rol protagónico, el equipo estará encantado de hacerlo y yo también. Eso nos ilusiona y nos motiva.

LEA MÁS: Herediano cede a uno de sus extranjeros más regulares al campeón de Guatemala

-Mucho se habla de que Herediano no se siente local en el Colleya Fonseca... Copiado!

No deja de ser un inconveniente, especialmente porque no entrenamos ahí. Sin embargo, nunca ha sido una excusa para ganar campeonatos. Ahora no es la excepción. Por supuesto, desearíamos tener un lugar para entrenar donde jugamos, además de la localía y demás, pero no ha sido una excusa.

-¿Le falta sumar algo en el mercado o está contento? Copiado!

-A mí me parece que el equipo ha encontrado un buen equilibrio. Tenemos jugadores importantes en la delantera, en el mediocampo, con un perfil ofensivo y defensivo equilibrado. La defensa también se ha renovado un poco. Además, vamos a sumar jugadores como Orlando Galo, José Ortiz y Aarón Salazar, quienes nos ayudarán mucho.

LEA MÁS: El día que Aquil Alí le pidió ¢297 millones al Saprissa y se los dieron

-¿Cómo toma usted el regreso de Joel Campbell? Copiado!

-Es muy subjetivo. Creo que el hecho de que Campbell haya regresado, al igual que Celso Borges o Bryan Ruiz en su momento, eleva el rendimiento y genera expectativas de un campeonato con mayor protagonismo.

-Usted tiene experiencia como gerente deportivo. ¿Qué piensa de los fichajes que ha hecho Alajuelense recientemente? Copiado!

-Eso es muy subjetivo. No sé si en algún momento pueda salirse de control y generar una inflación en el mercado, pero en términos deportivos, es positivo tener un campeonato con figuras que han tenido una carrera en el extranjero.