Medford añadió, en entrevista con La Nación, que en una convocatoria influye el gusto del estratega, por lo que si a un timonel no le gusta un futbolista, tiene derecho a no llamarlo. En el caso de Jonathan McDonald, el extimonel del Herediano contó que para él siempre ha sido un buen jugador, no obstante eso no quiere decir para el Macho sea seleccionable.