“No nos dábamos cuenta de lo cerca que estaba y lo que iba a pasar. Realmente todo fue muy rápido,(...) de ahí en adelante nos informamos todos los días, no entramos en pánico, a mí lo que más me preocupaba era cuando llegara a Costa Rica o países más pobres, porque saber que estaba golpeando tan fuerte a países económicamente desarrollados, me preocupaba lo que podía pasar, pero por dicha en Costa Rica se tomaron diferentes medidas y eso nos tranquiliza a las dos, saber que el país lo está manejando bien, queda mucho pero eso a uno lo tranquiliza”, recalcó.