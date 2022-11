Francisco Calvo: ‘Quiero retirarme en Saprissa, es lo que mi corazón desea’

Francisco Calvo, defensa de la Selección Nacional, tiene claro su futuro y éste pinta de morado para él.

El zaguero desea vivir su última etapa como futbolista en Costa Rica, en la “Cueva” morada. Calvo desea retirarse jugando con Saprissa.

El defensa fue entrevistado por el Diario AS de España y habló de su presente en el Konyaspor de Turquía, donde según mencionó se encuentra en la mejor etapa de su carrera.

¿Está en su mejor momento?

En este momento me siento en la mejor etapa de mi carrera, la verdad que me siento pleno, con confianza y maduro. Disfruto cada vez que entro a la cancha. Uno cuando es joven entra con presión; ahora uno entra tranquilo sabiendo qué hacer.

¿Qué objetivo se marca?

Francisco Calvo no tiene techo. Voy a ser sincero, vine acá con un objetivo que era quedarme dos años y tal vez irme a un país más extravagante, pero me ha cambiado la mentalidad porque la liga turca te da nivel futbolístico y económico al igual que la presión. Me encantaría quedarme muchos años en Turquía; si es en Konyaspor estaría feliz, pero si es en otro equipo, primero Dios, de los más grandes, pues bienvenido.

¿Se ve volviendo a Costa Rica?

Sí, sí. Mi sueño es volver al fútbol de Costa Rica. Siempre he dicho que me quiero retirar allá, me gustaría jugar dos o tres años y luego retirarme.

¿En qué club?

Donde yo quiero retirarme, lo que mi corazón desea, es en Saprissa. Para nadie es un secreto que es el equipo que he seguido desde pequeño. He jugado en otros clubes, pero en Saprissa fui dos veces campeón y la afición me quiere mucho.

¿Por qué Konyaspor? ¿Qué le atrajo del club?

Era algo que venía persiguiendo desde hace muchos años, venir al fútbol europeo. Siempre quise retarme, era algo muy personal. Creo que llegó en el momento adecuado, en el momento que Dios quiso. ¿Por qué Konyaspor? Porque desde el primer momento demostró un interés fuerte y porque desde la primera reunión con el presidente me sentí en casa y todo ha fluido de la mejor manera.

¿Ha sido sencilla la adaptación?

Te soy muy franco, aparte del idioma que tampoco ha sido un obstáculo gigante, sí ha sido fácil porque mis compañeros y el club lo hicieron así. Entonces me siento bien. Desde que llegué he sido regular y eso me ha dado facilidad para adaptarme al fútbol, al país y la cultura.

En un breve tiempo se afianzó como el líder de la defensa. ¿Se lo esperaba?

Desde que me contrataron me dijeron por qué lo hacían y así fue. Lo único que tengo que hacer es tratar de devolver la confianza que me da Konyaspor con buenas actuaciones y entrenándome al máximo siendo el mayor profesional que pueda ser y dar frutos por el bienestar del club.

Hace no mucho anotó sus primeros goles en Europa. ¿Cómo reaccionó el vestuario?

Desde que llegué me dieron la táctica fija y en ese protagonismo he perdido ciertas oportunidades. He podido meter más goles y me anularon dos por offside. Se siente bonito meter goles en Europa. He metido en Conference League y Liga turca. Han sido goles muy especiales.

¿Cree que se está ganando el cariño y respeto del aficionado de Konyaspor?

Sí, lo he sentido. Desde el día uno me tratan bien, pero conforme he jugado siento el cariño de la ciudad y los aficionados. Eso es muy bonito.