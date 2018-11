“Cuando acabe la temporada pues él será el que tenga que decidir, si está conforme o no está conforme. A mí me parece un portero espectacular y un portero además que ya lo ha demostrado, no es nada nuevo que yo tenga que decir, ya lleva en el Madrid muchos años, ha sido artífice de algo histórico que es ganar la Champions tres veces en tres años y ha sido creo que un jugador artífice y baluarte de las noches importantes de Champions del Real Madrid”, destacó Salgado.