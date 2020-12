“Por más que estoy al final de mi carrera, físicamente me siento muy bien y el cuerpo me ha aguantado sin problemas. Esto no es de ahora, sino que siempre he tenido dedicación, he sido muy disciplinado, me he cuidado y he entrenado mucho. Para mantenerse acá hay que ser protagonista, sobresalir y se me ha dado con goles, regularidad y asistencias... Realmente no me imaginaba que iba a pasar esto, ni en mis mejores sueños. Quería venir a hacer lo mejor y que las cosas me salieran bien, pero no tenía contemplado gozar de este protagonismo y que se diera la renovación”.