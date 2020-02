“No es una crisis. No estoy enojado con nadie. Son dos jugadores superiores y los necesito. Son dos jugadores decisivos. Los necesitamos en un equipo fuerte y no en un equipo dividido. Es fútbol y estoy convencido de que debemos razonar como equipo, juntos. Después, es normal que a veces no siempre tengamos la misma opinión. No fui a esta fiesta porque esa fue mi elección. No es una elección personal contra Ney sino mi elección como entrenador del PSG”, finalizó.