“Este paso por acá era por mi padre, porque a él le detectamos una enfermedad grave y él me pidió que viniera a jugar aquí, gracias a Dios yo pude liberarme de un contrato que había firmado en Estados Unidos. Al final me permitieron estar acá, en el equipo que es mi casa y yo pasé un año inolvidable en Costa Rica. Me voy contento por volver a la Liga. Después de que mi papá partió me enfoqué más en el fútbol y pude concentrarme más en la parte deportiva y tuvimos un gran torneo”, describió.