El defensa que tuvo una salida algo confusa de Alajuelense encontró equipo en Europa

Fernán Faerrón en su primera práctica con el Hamkam de Noruega. Fotografía: Cortesía

Fernán Faerrón ya tiene nuevo equipo. El defensor que militó en Alajuelense y que tuvo una salida un poco confusa de la institución en el último mercado es nueva ficha del Hamkam de Noruega.

El futbolista que parte de la afición manuda identificó como uno de sus promesas, por el buen rendimiento que mostró en el campo, ahora pasará a ser legionario, después de que la Liga decidiera finalizar el préstamo que tenía con Futbol Consultants, dueño de la ficha de Faerrón, por situaciones que nunca aclararon categóricamente.

Fernán llega al balompié noruego por periodo de un año y además en su contrato tiene una opción de compra, la cual el Hamkam puede aplicar al final de temporada.

El zaguero tuvo su primera práctica con el nuevo plantel este mismo domingo y se encuentra en España, donde firmó y se vinculó a la pretemporada con sus nuevos compañeros.

Faerrón en varias ocasiones afirmó que en el fútbol de Costa Rica la juventud carecía de la oportunidad de consolidarse.

“En la mayoría de equipos no ves a un jugador de 19 o 20 años ya consolidado que vos digás que es titular fijo. No se le da el aprecio a los jóvenes que se les debería de dar y va a la Selección porque es una costumbre del fútbol nacional. No se le da la oportunidad. Ojalá llegue ese momento en que se le dé la oportunidad a todos y no solo a mí”, comentó Faerron en una entrevista que tuvo con Wílmer López, en redes sociales.

En su paso por Alajuelense, el defensor fue considerado como uno de los hombres de mayor proyección del plantel, ya que fue parte primordial del cetro 30 y su alto nivel lo llevó a la Selección Nacional.

La Liga siempre evadió por qué repentinamente le comenzaron a quitar protagonismo en cancha al joven, no obstante lo claro fue que sucedían situaciones fuera del campo que afectaban la participación del futbolista. De hecho, Fernán en sus últimos días como rojinegro recurrió a la Asojupro para asesorarse porque un día no entrenó con el grupo regular de la máxima categoría.

Su salida de la Liga causó críticas en redes sociales de parte de un sector de aficionados, porque consideraban que era una promesa que no se debía dejar ir. La Liga lo que hizo fue terminar su cesión por lo que el jugador regresó a Futbol Consultants, mientras cerraba su vínculo al exterior.

En el Hamkam, el nacional compartirá con el portero de la selección de Guatemala, Nicholas Hagen.