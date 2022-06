Donnarumma sigue sin sanar la herida del Real Madrid y aclara que Keylor Navas lo hizo crecer

Gianluigi Donnarumma jugó la serie ante el Real Madrid en la Champions League, al final fue señalado con un yerro que costó la eliminatoria. (ALAIN JOCARD/AFP)

Gianluigi Donnarumma no olvidará la temporada 2021 - 2022. El arquero que vivió un primer semestre del año 2022 para no olvidar, porque ganó la Eurocopa y además fue galardonado como el Mejor Jugador de ese certamen, llegó al PSG, no obstante su primer ma campaña en Francia fue complicado.

Es claro que en la mente de Gigio todavía está el gol que recibió ante el Real Madrid, en la Liga de Campeones de Europa, en el que él fue el responsable de perder una pelota en salida. El italiano recordó ante la prensa europea el paso por el certamen continental, en el que aseguró que el PSG debió estar en la final.

“Podríamos haber estado ahí. Pero lamentablemente el fútbol es así. Ganaron y felicito a Courtois, hizo grandes intervenciones”, expresó sobre el duelo final que disputaron el Real Madrid y el Liverpool.

Donnarumma no escondió que vio el cotejo entre ingleses y españoles; hasta tuvo palabras de aliento para Thibaut Courtois (arquero del Real Madrid), porque lo consideró determinante.

“Claro que vi el partido y dio una actuación increíble, aguantó al Real Madrid hasta el final. Actualmente, Thibaut Courtois es el mejor portero de Europa”, enfatizó.

Gigio, por otra parte, recalcó que pese a la alternancia de la última temporada, él es claro en que consiguió convertirse en un mejor guardavallas por la competencia que ha tenido con Keylor Navas.

“Ser parte de un club así y de un equipo así te ayuda mucho a progresar pero la alternancia para un portero no es fácil. Esta temporada todavía me ha ayudado en todos los sentidos. Tengo hombros anchos y puedo manejar los comentarios, al igual que manejo los elogios. Es parte del trabajo”, finalizó.

Gianluigi Donnarumma volvió a dejar dudas, ahora con su selección, pues el portero fue señalado en los goles que recibió de parte de Argentina en la copa que disputaron el ganador de la Copa América y la Eurocopa. Italia perdió 3 a 0 con los albicelestes.