“Con él siempre he tenido comunicación y me quiso en el equipo, apenas se dio la oportunidad me dijo que viniera. En diciembre no se pudo por el tema que me restaba contrato, ahora tenía dos opciones más en MLS y me incliné por esta. Era una oportunidad donde me garantizaban dos años de contrato, él me conoce y me da oportunidad, me tiene confianza”, agregó.