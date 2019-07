“En estos puntos hay que ir paso a paso, me siento bien físicamente, caí en un club donde hay mucha ambición, también ganas de competir a nivel internacional. Queremos ser protagonistas de la liga aunque sabemos que hay un club que ha ganados cinco o cuatro años seguidos. Hoy estamos manteniendo un buen paso, si de acá a un año me siento bien físicamente y tengo la oportunidad de seguir acá, lo estudiaré, después si existe el chance de volver a Costa Rica pues veré qué tan bien me siento para ir a rendir allá”, expresó en una entrevista con La Nación en mayo pasado.