“Fue una experiencia muy grata, profesionalmente muy buena, se lograron tres campeonatos y un subcampeonato, pero me voy con el sinsabor de no poder culminar el torneo internacional de la AFC (Liga de Campeones de Asia). En lo personal me enseñó qué prioridades debe tener uno y lo afortunados que somos de nacer en Costa Rica”, profundizó.