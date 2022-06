Continuidad de Navas y Donnaruma tiene desconcertada a la prensa en París

Keylor Navas controla una pelota en un juego del PSG. (PSG)

Keylor Navas fue claro: ¡Continuaré!. Gianluigi Donnarumma no se quedó atrás y también garantizó que estará en el PSG la próxima campaña. Los dos guardavallas se respetan, aseguran que hay buena relación entre ellos; no obstante no dan el brazo a torcer en la lucha por el arco parisino.

Al final de temporada, tanto Navas como Gigio fueron enfáticos en que la dinámica de rotación del arco debía cambiar para la temporada venidera, empero con los dos en París es difícil que alguno pueda resignarse a ser suplente del otro.

Ante esto y las últimas declaraciones de los protagonistas, lo cierto es que el arco parisino se llenó de incertidumbre porque nadie tiene claridad de lo que pueda pasar para la campaña venidera.

Keylor tiene contrato hasta 2024 con el PSG, mientras que Donnarumma por cinco temporadas más; el panorama no parece sencillo de resolver.

“Sinceramente no tengo idea de qué va a suceder. El PSG eligió a Donnarumma como su portero número ‘1′, pero no sabemos cómo harán para gestionar esto y si esa decisión se mantiene”, acotó José Barroso, periodista de L’ Equipe que sigue al plantel capitalino.

Sobre la posibilidad de que la renovación de Mbappé cambie el panorama, el reportero descartó que esto suceda ya que aunque el delantero francés ahora toma mucha fuerza en el equipo, él no se meterá en temas deportivos.

“Mbappé nunca va a decidir quién juega, eso es seguro. Puede dar su opinión sobre esquema táctico o cosas así, pero no decidirá, eso le toca al entrenador. Creo que el gran tema del arco se resolverá cuando Luis Campos asuma como director deportivo”, pronunció.

Una opinión similar tiene Jonathan Johnson, corresponsal de diferentes cadenas en París.

“Sigo pensando que el PSG acabará quedándose con Donnarumma. Las cosas pueden cambiar con un nuevo entrenador y director deportivo. ¡Hasta que no se conozcan, habrá incertidumbre!”, enfatizó.

Lo que prácticamente descartan en París es que se repita una temporada como la última, donde Navas y Donnarumma compartieron la titularidad casi con la misma cantidad de minutos y juegos disputados.

“Siento que es imposible que lo hagan otra vez porque nadie quiere repetir esa gestión. Ni los dos porteros, ni los técnicos. Además de que no terminó con gran éxito porque el error de Donnarumma contra el Madrid cambió toda la visión respecto a la alternancia que existía”, finalizó.

Pese a que en Francia siguen colocando a Donnarumma como favorito para la puerta del París; lo cierto es que las recientes declaraciones de Keylor ponen todo de nuevo sobre la mesa.

“¿Estaré el año que viene? Sí, sí, tengo dos años más de contrato. Mi familia y yo estamos felices aquí. Continuaremos”, sentenció.

El París Saint Germain vivirá en los próximos días una serie de transformaciones, porque según informó el diario Le Parisien, se espera que Luis Campos, el nuevo designado para tomar las riendas deportivas asuma su rol.

El rotativo dio a conocer que Campos ya ha analizado temas como fichajes, salidas y posibles perfiles de entrenadores, porque es casi un hecho que Mauricio Pochettino no seguirá al mando de la planilla.

Uno de los puntos que más evalúa Campos es la portería, sobre todo por la cantidad de recursos que tiene el PSG además de Donnarumma y Navas; está el español Sergio Rico, quien actuó el último año en el Mallorca.