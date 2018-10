Unas declaraciones del técnico ante los cuestionamientos de la prensa dejan claro el momento de Bryan: “Yo nunca haré crítica públicamente a ningún jugador. Es nuestro medio y el juego pedía un medio, para calmar el juego, amortiguar la pelota, sostener, tocar y hacer salida desde atrás. Lo colocamos, no funcionó, pero no es culpa solo de él. Los dos volantes no marcaron cómo están acostumbrados e hicieron en el primer tiempo, eso le permitió a Vasco crecer”, describió el técnico de Ruiz una fecha atrás, cuando Santos empató 1 a 1 con el Vasco de Gama. En ese partido Bryan ingresó en el 74′.