Celso Borges acaricia el récord de Alejandro Morera Soto en España

Deportivo La Coruna's Costa Rican forward Celso Borges (L) kicks the ball to score a goal during the Spanish league football match RC Celta de Vigo vs RC Deportivo at the Balaidos stadium in Vigo on April 2, 2016. / AFP PHOTO / MIGUEL RIOPA Celso Borges anotó uno de sus 15 goles en la Liga de España contra el Celta de Vigo. Foto: AFP (MIGUEL RIOPA)