“Ella tenía cuatro años de no laborar, cuando volvimos a Costa Rica me dijo que tenía ganas de trabajar, entonces ella me dijo que amaba su profesión y que quería hacerla. Tuvo la bendición que cuando abrieron el hospital la llamaron y la dejaron y está desde el inicio. Yo tenía miedo al principio, pero ella feliz, siempre ha tenido mucho cuidado y se ha manejado con todos los protocolos y no ha pasado nada. Nosotros nos hicimos pruebas y no salimos positivos, mi esposa está bien y estamos felices que ella pueda hacer su profesión y pueda ayudar a personas”, dijo Rodríguez.