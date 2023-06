Allan Cruz promete ser el volante del 2018 luego de un 2022 muy duro

Allan Cruz fue uno de los fichajes sorpresa para la nueva temporada. El que ilusionó al país de cara al mundial de Rusia 2018 jugará con Herediano; sin embargo, desde agosto del 2022 no juega un partido y su última temporada fue muy escasa de participación (apenas 399 minutos con el Cincinnati), por lo que el jugador indiscutible en el inicio del proceso 2018 se extraña.

Cruz habló con La Nación y confesó que es consciente de que no está en ese nivel. No obstante, su decisión de firmar en Costa Rica está basada en volver a ser aquel deportista, retomar confianza y volver a vestir la camisa de la Selección Nacional.

Lo vivido en 2022 para Allan no fue sencillo, ya que muchos ‘problemas extrafutbolísticos’ le afectaron. Ahora ve lo del Team como un nuevo arranque y oportunidad de mostrar su mejor versión.

“Cuando estuve en la MLS tuve un problema familiar, perdí muchos partidos y cuando ya volví se me vino una lesión que me costó dejar atrás. El 2022 fue muy difícil. Luego con mi representante quedé en que yo quería salir de la MLS y jugar en Europa, pero al final él no me presentó nada y de tanto esperar nunca llegamos a un acuerdo con nadie”, señaló.

Esta decisión provocó que el mediocampista pasara todo el segundo semestre del 2022 sin jugar.

“Al principio, ese semestre cuando se me terminó el contrato, pasaba el tiempo y mi representante nunca me presentó nada. El tiempo se fue y me quedé sin equipo y eso fue muy difícil. Primero me fui a Estados Unidos y estuve un tiempo trabajando solo la parte física. Luego analicé qué decisión tomaba y me vine para Costa Rica”, contó.

Cruz generó interés en Alajuelense, Liberia, Herediano y Cartaginés; empero, los que pujaron más fuerte por el volante fueron los heredianos y Liberia.

“Tuve una muy buena oferta de Liberia, ellos me tomaron en cuenta, pero hablé con mi familia y queríamos otros objetivos como jugar Concacaf. Apareció Herediano y me dio exposición para volver a la Selección; quería tomar ritmo, mostrarme”, profundizó.

Cruz fue enfático en que no ha perdido su ambición deportiva y profesional, como han dicho algunos en redes sociales.

“No, no, jamás, siempre he sabido de dónde vengo, sé lo que me ha costado. Cosas personales y cosas que pasan me afectaron, pero jamás he perdido la competitividad; siempre entrené al máximo”, señaló.

“Al final por cosas fuera de mis manos no jugaba, siempre fui profesional, yo siempre entrené fuerte, seguía esforzándome, día con día entrenaba aunque no jugaba”, finalizó.

Cruz confirmó que en este mercado estuvo en conversaciones con Joseph Joseph, presidente de Alajuelense, pero la oferta formal de la Liga nunca llegó.

“Tuve conversación con Joseph, solo fue como hablar, no hubo oferta formal, al final tenía mucho tiempo de estar sin equipo y la Liga está en un momento difícil y busca gente con ritmo. Al final tomé la decisión y yo ya había hablado con Jafet. El mismo lunes que hablé con él, firmé”, finalizó.

El volante le mandó un mensaje a los heredianos: “Desde que yo me fui de Heredia, estoy muy agradecido, entonces lo que pueden esperar es lo mismo que ya conocen, un jugador que no va a dar una bola por perdida, que va a luchar siempre y dará todo por estos colores”, cerró.