Yo no voy a jugar contra el profe, voy a jugar contra Millonarios, que lo dirige un entrenador como el profe Pinto que ha ganado acá y en todo lado y no debe demostrar absolutamente nada. Él es un entrenador de altísimo bagaje y para mí, el hecho de estar acá, es para esto: quiero rozarme contra entrenadores de ese nivel; ya me han tocado otros... Ahora él. También me toca Osorio de este sábado en ocho. Para mí este tipo de partidos me da lo que andaba buscando; ahora lo estoy viviendo y lo estoy disfrutando al máximo, conociendo la exigencia que tengo.