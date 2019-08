Atrás quedó aquella entrevista de 2006 en la que el cafetero dijo: 'La verdad es que Guimaraes no sabe de táctica, no tiene conocimiento del tema, es una realidad'. También la respuesta del brasileño nacionalizado tico: 'Lo único que voy a decir sobre eso es que mi rango de entrenador dos veces mundialista no me permite entrar en ese tipo de discusión de si sé o no sé. Estoy en un nivel más alto".