En ese aspecto sé a dónde me estoy metiendo en términos de exigencia, Son dos circunstancias en términos de organización muy diferentes, pero la exigencia sigue siendo como la de todo club grande y sé que hay que ganar. Nacional en los últimos tiempos no ha podido ganar el torneo de liga y es imprescindible hacerlo para entrar a Libertadores sin un repechaje. Eso es vital y ellos me lo han dicho, además de que sé que en este año debo ganar un campeonato en alguno de los dos semestres, sin ninguna duda.