“Lo que pasa es que si no quisiera seguir viviendo ese tipo de presión me quedo en mi casa, es algo que ya he aprendido a convivir, siempre hay un elemento más de conquistar, he aprendido a convivir con esa presión, pero hay un elemento que nos tiene optimistas que es la forma como ganamos, cómo logramos clasificar para esta fase de grupos, este tipo de victorias refuerzan mucho el autoestima del jugador, del dirigente, del aficionado porque el club tenía unos tres años de no ganar nada, eso para un club grande es mucho, pero al mismo tiempo tenía tres años de no tener un gane así, luchando contra todo. Eso te mete”, explicó.