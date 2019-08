“Estamos en la época de las noticias falsas, eso es lo que crea esta vorágine de información falsa, pero como lo dice usted ya tengo tiempo en esto y no me hace tambalear en nada. En ningún momento me ha pasado por la cabeza renunciar, porque los jugadores están haciendo lo que yo les pido, están comprometidos con lo propuesto y uno lo ha visto en el día a día, en el comportamiento de ellos, en los partidos, así que es lo primero que a mi modo de ver uno debe sopesar cuando está al mando de un grupo”, dijo.