Creo que las posibilidades de Universidad Católica son limitadas y dependen exclusivamente de que ganen sus partidos de local, una de las premisas básicas en el torneo. Por calidad e historia, me parece que Internacional y Gremio están un poco más arriba que Católica y América de Cali, aunque por nivel de juego me parece que no hay mucha diferencia. En cuanto al panorama local de los “cruzados", ellos lideran ampliamente el torneo chileno y han sacado importantes diferencias en el camino al tricampeonato. El equipo ha mantenido una columna vertebral de hace más de un año con jugadores claves como el arquero Fernando Dituro, el mediocampista Luciano Aued y el externo Edson Puch, los cuales le han dado mucha solidez al equipo. Junto a ellos, el refuerzo argentino Fernando Zampedri (delantero) ha sido otro de los puntos altos.