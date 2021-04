“A nivel de clubes, me parece que varios equipos han quedado, unos han querido hacer su renovación de jugadores y eso cuesta tiempo y resultados, otros a la larga pensaron que con los planteles que tenían podían seguir siendo competitivos a nivel internacional, pero no les alcanza ni a nivel local, otros han tenido un poco más de paciencia, dieron tiempo a su proyecto, pero que todavía no son competitivos a nivel del área”, reveló.