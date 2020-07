"La realidad aquí es que la situación en algunos estados es muy compleja, principalmente en Texas y Florida, ahí hay varios equipos en esos estados y la verdad es que no se sabe, ni se tiene total claridad de qué sucederá. Un par de equipos no pudieron jugar el MLSisBack y eso fue un duro golpe. No hay una visión precisa después de este torneo. Ahora la MLS está enfocada en terminar este torneo si es que pueden...Si el torneo regresa será de acuerdo al virus", afirmó Simone Ghirlanda, agente de jugadores que trabaja el mercado estadounidense como su base.