Eso si y con esto finalizo una cosa es afuera y otra bien adentro ahí no hay más allá, no hay aniversario, no hay compasión, no hay sonrisas ni abrazos de amigos de toda la vida, ahí es uno o el otro, no me vendan el que es solo un resultado porque al final del día uno se ira sonriendo y el otro solo tendrá que conformarse con que habrá otra oportunidad.