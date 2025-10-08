La verdad del llamado de Kendall Waston: ¿Miguel ‘Piojo’ Herrera lo pidió o fue una imposición?

La presencia de Kendall Waston en la Selección Nacional, para disputar los partidos eliminatorios contra Honduras y Nicaragua, llamó la atención de todos.

Primero, porque muchos querían su presencia en el equipo y, luego, porque Waston no fue tomado en cuenta por Miguel Herrera, técnico de la Selección, en el microciclo que efectuó con futbolistas del torneo local del 1 al 4 de este mes.

Diecisiete futbolistas fueron convocados a esos cuatro días de trabajo y Kendall no estuvo en los planes, pero su nombre apareció en la lista final para disputar los compromisos frente a catrachos y nicaragüenses.

La pregunta ha aparecido en las diferentes redes sociales: ¿Por qué no llamaron a Kendall al microciclo y lo toman en cuenta en la lista final? Se perdió tiempo de trabajo con él al no tenerlo en las labores previas del 1 al 4 de este mes.

LEA MÁS: Francisco Calvo hace una fuerte promesa antes del juego clave contra Honduras rumbo al Mundial 2026

Antes de dar la lista final, el “Piojo” dejó entrever que no necesitaba del “Gigante”.

“Tengo tres centrales de gran tamaño; si habla del tamaño, de tipos que van de arriba, ya lo demostró Gamboa, va muy bien de arriba, no solo conmigo sino con la Liga, porque precisamente contra Kendall Waston, Kendall no cabecea cuando está Gamboa y tengo un gran central”, le dijo Herrera al periodista Yashin Quesada.

LEA MÁS: El ‘Gigante’ ya tiene en la mira a Honduras: Kendall Waston se ve hincándolos otra vez

El timonel añadió que cuenta con gente muy alta en la parte baja.

“Tengo a Juan Pablo que mide 1,96, a Michell (Jeyland) que mide 1,90, a Calvo (Francisco) que mide 1,88, a Cascante (Julio) que mide 1,90 y, si está Kendall, quien mide 1,92; o sea, esa parte del juego aéreo no me preocupa tanto”, mencionó Herrera.

Entonces, ¿al final por qué se inclinó por tomar en cuenta a Kendall Waston?

La Nación conoce que Miguel Herrera no contaba con él, no era su prioridad llamarlo para los partidos contra Honduras y Nicaragua, pero desde la Federación le hicieron ver que podría necesitarlo.

“No fue una imposición; quien llama a los jugadores es él, pero federativos le hablaron y le pidieron que considerara llamar a Kendall”, le dijo a este medio una fuente de la Fedefútbol.

Al “Piojo” le insistieron con Kendall: no lo obligaron a convocarlo, pero sí a considerarlo.

“Le dijeron que viera una y otra vez los videos de los partidos que Honduras ha disputado contra Costa Rica y por qué Kendall podría ser útil”, añadió la fuente, y en los convocados apareció el nombre de Waston, aunque no hubiera estado en el microciclo.

Miguel Herrera no tenía a Kendall Waston en los planes, pero lo pensó, analizó el juego de Honduras y llamó al "Gigante". (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la conferencia de prensa que efectuó Miguel Herrera, previo al juego del jueves, le consultaron si perdió tiempo con Waston al no tenerlo en el microciclo.

“No tienes que verles mucho, ya tienen la experiencia para adaptarse rápido a lo que uno pretende. Kendall es un central, jugará de central, entonces tampoco le tenemos que pedir mucho. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer, lo que trabajó en estos días”, señaló Miguel Herrera.

El estratega también dejó claro si contempla usar a Kendall como delantero.

“No, no, no. Él es central y ahí lo vamos a utilizar. Si a algún técnico le gustó eso de usarlo de atacante, pues se respeta la idea, pero ante una urgencia, si nosotros lo ocupamos adelante, lo vamos a realizar, todo depende de las circunstancias, pero su función es de defensor, ahí ha escrito su historia y ahí lo hemos trabajado”, mencionó Miguel Herrera.